Stando a quanto pubblicato da TicinoNews, il contagio sarebbe avvenuto tramite un collaboratore non vaccinato. Otto dei casi positivi, per contro, erano immunizzati indica ancora il portale. «I famigliari delle persone coinvolte sono stati immediatamente informati dal personale sanitario» spiega ancora il comunicato. «In accordo con l’Ufficio del medico cantonale sono state adottate tutte le misure necessarie per curare le persone colpite e tutelare gli altri residenti. Il reparto è stato isolato per contenere la diffusione del virus e per garantire un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pazienti. I nostri collaboratori sono a completa disposizione per ulteriori informazioni e per comunicare tramite videochiamate con i residenti del terzo piano. Le disposizioni riguardanti le visite a favore dei residenti degli altri reparti restano invariate».