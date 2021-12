Solo l’arrivo di due persone ha evitato il peggio, con la vittima che è stata soccorsa e l’autore dell’aggressione che è fuggito. Una fuga che è durata poco, dato che la Polizia Cantonale ha prontamente individuato e fermato l’uomo. Le stesse forze dell’ordine confermano l’episodio, specificando che sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti, con l’uomo che, nonostante la denuncia per vie di fatto e lesioni semplici, è tuttavia già stato rilasciato. Nel frattempo, la vittima avrebbe riportato contusioni alla cassa toracica e sarebbe in stato di shock.