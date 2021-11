Serata speciale dedicata alle donne ieri sera per S.Pellegrino Sapori Ticino: nella nuova Tenuta Castello di Morcote di Gaby Gianini, Chiara Pavan, 1 stella Michelin del ristorante Venissa di Mazzorbo in provincia di Venezia, ospite di Tito Modugno, ha stupito con le sue innovative proposte.

Nel menu tanta tecnica e tante verdure della laguna perché hanno un sapore diverso, più sapido, nate e cresciute come sono in un mondo a stretto contatto con la salinità del mare. Un condimento naturale che rende tutto più buono. Anche il burro presentato a tavola con un fantastico pane integrale con lievito madre è stato montato all’acqua di mare.



In coppia con Francesco Brutto, ha sviluppato una cucina golosa dominata dall’universo verde. La cena è cominciato con la Leccia, pesce azzurro tipico dell’Adriatico, con zucca, cetriolo giallo e senape, per poi provare l’antica tecnica di fermentazione kimchi, importante per conservare tutti gli aspetti nutrizionali degli ingredienti ed esaltare i sapori, con Lenticchie mantecate, merluzzo e nasturzio. Plin molto originali sono stati proposti con l’arrosto di ghiozzo, altro tipico pesce della laguna, nocciole, erbe adriatiche. Nei piatti proposti si sono invertiti i ruoli: le verdure non erano più contorn, ma ingrediente principale accompagnate da pesce, come nell’Insalata e sogliola.