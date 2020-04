Lo stilista tedesco Philipp Plein è tornato a far parlare di sé. Dopo le vicende legate al lavoro fino a tarda sera, che due anni fa gli erano valse un controllo a sorpresa dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, lo stilista si sarebbe infatti reso protagonista di azioni «scorrette», come le hanno definite i sindacati, nei confronti dei suoi dipendenti. A darne notizia è stato il portale Tio, che ha parlato dei tagli che l’azienda - che ha anche una sede a Milano - sarebbe in procinto di fare o che ha già fatto. Tra il personale impiegato nel quartier generale di Lugano ci sarebbero in particolare stati 7 licenziamenti. Le disdette sarebbero state comunicate la scorsa settimana. La notizia è stata confermata dal sindacato OCST, interpellato dal portale. «Ci risulta, da alcune segnalazioni, che l’azienda abbia adottato purtroppo queste misure» ha spiegato il sindacalista Paolo Coppi, che ha anche definito «scorretta» la scelta. Coppi ha condannato l’agire della casa di moda in quanto «gli aiuti pubblici sono concepiti proprio per impedire i licenziamenti».