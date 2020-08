Dopo l’opera Close up, con le caratteristiche balene realizzate dal duo di artisti ticinesi Nevercrew sulla parete di viale Stefano Franscini a Lugano, la Divisione eventi e congressi, nell’ambito di Arte Urbana Lugano (AUL) e LongLake Festival, presenta un nuovo progetto di street arta ad opera di Gio Pistone. L’artista italiana sarà al lavoro dal 31 agosto al 4 settembre su alcune facciate dello stabile privato di via Giuseppe Motta 24 e su una parte dell’adiacente Autosilo Motta.

Pistone lavorerà alla realizzazione dell’opera murale dal titolo «Genesi di un incantesimo», che «rappresenta la creazione di un Rito che, attraverso la spiritualità condivisa di una comunità, era motivo di unità tra le persone».

Nelle sue opere, Gio Pistone indaga la figura della donna evidenziando come essa sia spesso, ancora oggi, vettore di pregiudizi e catalizzatrice di proiezioni del male: «Le donne/streghe si occupavano delle nascite, delle morti, di psicomagia, di medicina alternativa ed assumevano un potere sempre più grande gestendo la parte mistica e fortemente pagana dei piccoli centri rurali. Come diceva Aleister Crowley, la Magia ha tutti gli elementi di una Religione perché è composta da dogmi, riti, fantasmagorie, simboli e sortilegi, si pratica la meditazione attraverso parole simili a preghiere, le magie che somigliano molto ai miracoli, apparizioni e sparizioni misteriose, rinascite. D’altronde il Cristianesimo si è adagiato su un sentiero già battuto appropriandosi di tanti elementi delle religioni precedenti. Margaret A. Murray, egittologa dei primi del ‘900, asseriva che la Stregoneria proveniva da una un’Antica Religione precedente a quella Cristiana e che nella parte rituale si avvicinasse ad una divinità sopra le altre, Diana, Regina delle Streghe. La genesi di un incantesimo guarda alla Storia della Magia, l’importanza dei riti ed al ruolo centrale della Sacerdotessa/Strega nella costruzione di una drammaturgia mistica tipica anche oggi dei rituali magico-religiosi».

Un’opera dell’artista che si trova a Stigliano, in Basilicata.

In questo senso l’artista si rifà anche al tema storico della caccia alle streghe per far riflettere su ciò che spettava alle donne. L’artista riprende il tema nel mutato contesto attuale per richiamare l’atteggiamento che ancora oggi si riscontra nei confronti di chi è diverso o non corrisponde alle aspettative degli altri.

Il capo Dicastero cultura sport ed eventi Roberto Badaracco: «Il concetto di un’arte che sia fruibile e vivibile in sinergia con il contesto urbano cittadino è sicuramente un aspetto di forza nel dinamismo artistico di Lugano, sia in termini di promozione culturale che di attrattiva turistica a livello locale e internazionale. Il progetto intende dunque continuare a crescere attraverso ulteriori installazioni pittoriche, seguendo il trend globale che caratterizza tante città del mondo, con l’intento di generare significativi effetti positivi sulla diffusione e l’accessibilità dell’arte come sulla riqualifica dello spazio pubblico, valorizzando e riabilitando aree delle Città. Tale obiettivo coinvolge sia la pubblica amministrazione che i privati cittadini proprietari di spazi che possono partecipare attivamente al progetto mettendo a disposizione superfici di edifici da utilizzare per la realizzazione di murales. Un altro esempio di come lo sforzo congiunto tra pubblico e privato può favorire lo sviluppo della nostra Città».

Il direttore Divisione eventi e congressi Claudio Chiapparino: «Sono più di dieci anni che Arte Urbana Lugano (AUL), progetto coordinato dalla Divisione eventi e congressi, con grande passione presenta al pubblico installazioni artistiche in continuo dialogo con gli spazi urbani. Collaborando con artisti locali ed internazionali il progetto ha permesso a questo tipo di arte di diventare sempre più pubblica, per scoprire la città da un altro punto di vista. Sono tanti gli esempi virtuosi di opere murarie che convivono con noi, facendo alzare lo sguardo ai passanti e aprendo loro altre prospettive, interrogandoli anche su tematiche di attualità e di urgenza sociale. La più recente è quella delle balene del collettivo Nevercrew sul trafficato viale Stefano Franscini, ma altri interventi street art sono previsti per il mese di settembre in Città. A breve sarà pure realizzato un progetto digitale interattivo con più di 20 opere attualmente fruibili in Città grazie alla guida Street Art Tour Lugano».

