Sul primo argomento all’ordine del giorno, la seduta inaugurale del Consiglio comunale di Campione d’Italia rallenta. Dovrebbe essere una formalità l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti, ma Simone Verda, capogruppo di minoranza, solleva il dubbio dell’incompatibilità per il consigliere di maggioranza Stefano Marzagalli. Farmacista nella speciale realtà campionese, dove a norma di convenzione sanitaria è il Comune a pagare i medicinali (italiani), la questione esige un approfondimento e il sindaco Roberto Canesi propone un ulteriore vaglio del caso così da accertare quanto il rilievo possa essere fondato. Marzagalli resta sub judice, convalida invece per tutti gli altri eletti per cui il sindaco cinge finalmente la fascia tricolore - dopo due anni di commissariamento...