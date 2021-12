(Aggiornato alle 21.30) Gli occupanti sono saliti sul tetto dello stabile dopo che è circolata la voce che la polizia stesse tentando di entrare. Si tratta di 5 o 6 persone che scandiscono slogan e suonano la carica: «Non molliamo!». Mentre al parco delle scuole del Lambertenghi sono andati in scena momenti di tensione (VIDEO), con gli agenti che hanno utilizzato dello spray urticante contro i manifestanti. La polizia avrebbe fermato due persone. Alcuni autogestiti si sono avvicinati agli agenti per chiedere il rilascio dei fermati. I manifestanti verso le 17.50 erano almeno 200, dal tetto dell’ex Macello sono stati lanciati fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo sopra Lugano (VIDEO). Gli occupanti hanno telefonato al vicesindaco Roberto Badaracco, c'è stata una conversazione. Chiedono sostanzialmente due cose: poter recuperare alcune delle loro cose rimaste negli edifici non demoliti dell'ex Macello (dopo l'apertura dell'inchiesta e il sequestro della zona non c'era più stata occasione) e di poter fare l'assemblea. Una prima richiesta della Città è stata quella di abbassare la musica ad alto volume, perché il vicino Ospedale Italiano si è lamentato con forza per il disagio ai pazienti. Richiesta accolta e musica abbassata. In più, come comunicato con l'altoparlante dagli autogestiti che sono fuori dall'ex Macello, il Municipo non vuole che nello stabile occupato entrino altre persone. Nei confronti di quelle che sono all'interno, al momento, la polizia non avrebbe intenzione di intervenire, ma la situazione può cambiare in qualsiasi momento: è un equilibrio fragile. Verso le 19.20 i manifestanti hanno bloccato l’incrocio tra viale Cassarate e via Balestra. La polizia ha poi chiuso il perimetro dell’ex Macello e si è assistito a un lancio di oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con dello spray urticante e proiettili di gomma. Ci sarebbero dei contusi (VIDEO). Dopo un’oretta di momenti concitati la situazione è tornata sotto controllo, verso le 21.30 c’era ancora un centinaio di persone con gli agenti in tenuta antisommossa a monitorare la situazione.