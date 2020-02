(Aggiornato alle 17.32) - «Indignato e offeso»: così si definisce il Municipio di Origlio a seguito delle esternazioni del municipale Riccardo Braga (Lega UDC) che, un paio di settimane fa, aveva denunciato di essere stato colpito dal segretario comunale durante una seduta municipale. «Il segretario comunale mi ha scagliato un classificatore contro per due volte, uno in malo modo», aveva raccontato. Secondo Braga all’origine del dissidio vi sarebbe stato un volantino emanato a tutti i fuochi del comune da parte di Lega e UDC in cui viene attaccato quanto fatto nell’ultima legislatura, in particolare dal PLR, partito di maggioranza assoluta. Il Municipio di Origlio però non ci sta e ha deciso di adire alle vie legali. Partirà infatti domani la denuncia nei confronti di Braga per violazione del segreto d’ufficio. Le dichiarazioni del municipale sono «inveritiere e infondate, per questo siamo costretti ad adire alle vie legali a tutela dell’immagine e dell’onorabilità degli altri membri dell’Esecutivo, dei dipendenti e del buon nome del Comune» fa sapere. Sempre domani verrà segnalato il caso al Consiglio di Stato «affinché verifichi e valuti se ci sono gli estremi per decretare provvedimenti nei confronti di Braga». Ci si appella all’articolo 198 della Legge organica comunale (LOC) che decreta la sospensione di un membro del Municipio di un Comune da parte del Governo cantonale quando questo è perseguibile «per crimini o delitti contrari alla dignità della carica». Nel contempo, il Municipio ha deciso di inviare alla Sezione degli enti locali (SEL) i verbali integrali delle sedute dell’Esecutivo comunale oggetto delle accuse mosse dal signor Riccardo Braga».

«Il vaso è colmo - commenta il sindaco Alessandro Cedraschi, da noi contattato, - è da tanto tempo che la situazione è ingestibile e anche se non è proprio il momento più adatto, vista la campagna elettorale, non potevamo accettare l’ennesimo comportamento scorretto da parte del collega». Ma il lancio del classificatore, chiediamo al sindaco, c’è stato oppure o no? «Come si evince dai verbali della seduta di Municipio di cui parla Braga e che abbiamo inviato alla SEL, il segretario comunale ha sbattuto sul tavolo il classificatore perché esasperato dalle dichiarazioni di Braga. Diceva di non essere stato presente ad una riunione alla quale invece c’era eccome, come testimoniano ancora i verbali. Come detto il classificatore è stato sbattuto sì con violenza, ma sul tavolo non certo addosso al collega». Braga, che non si è ricandidato per un altro mandato in Municipio ma si presenta in lista per il Consiglio comunale, si dice tranquillo: «Non ho infranto nessun segreto e rimango della mia posizione, io per primo mi ero appellato alla SEL».