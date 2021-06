Sono migliaia le persone, tra molinari, simpatizzanti e altri autogestiti giunti dalla vicina Penisola e da oltre Gottardo, che si sono riunite questo pomeriggio, a partire dalle 13.30, in Piazza Riforma - ribattezzata per il corteo Piazza Rivolta - per protestare contro la parziale demolizione dell’ex Macello avvenuta lo scorso weekend .

Il corteo è partito direzione ex Macello

Attorno alle 15.20 il corteo è partito in direzione ex Macello. La manifestazione si è svolta sin lì in un clima tranquillo e a ritmo di musica, nonostante il massiccio dispiegamento di polizia, con molti agenti in borghese, giunta anche in rinforzo dalla Romandia. La folla ha quindi lasciato Piazza Riforma tra cori, musica e balli in direzione del Parco Ciani. Il gruppo si è compattato dietro allo striscione «Lotta, passione, autogestione». Il prosieguo della manifestazione sembra essere all’insegna della musica e della festa.