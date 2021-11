L’anno prossimo la bolletta del gas sarà più salata anche nella nostra regione. L’aumento della tassa sulle emissioni di CO2 deciso dalla Confederazione farà lievitare il costo da 1,741 a 2,169 centesimi al kilowattora e questo, per un’economia domestica con riscaldamento a gas che consuma, ad esempio, 20.000 kilowattora all’anno, si tradurrà in una maggiore spesa di circa 85 franchi, sempre su base annuale. Queste le cifre nude e crude forniteci dalle AIL, che non hanno potuto nulla per evitare il malus ai loro clienti. Anzi: grazie alla sua politica di acquisti, l’azienda è riuscita a schivare le turbolenze attuali del mercato e tenere sotto l’1% l’aumento di sua competenza (+0,05 centesimi al kilowattora). Insomma, poteva andare peggio. Alla fine si è ripetuto lo stesso copione visto per le tariffe dell’elettricità, contenute grazie a una «combinazione dinamica di acquisti scaglionati nel tempo sul mercato all’ingrosso svizzero ed europeo – spiegavano le stesse AIL lo scorso settembre – e di contratti di fornitura a lungo termine stipulati con produttori svizzeri». Tariffe che comunque, a causa delle dinamiche di mercato e delle tasse ambientali, nel 2022 cresceranno del 3% con un aggravio, per una famiglia media, di circa 50 franchi annui.



La strategia «spezzatino»

Ma torniamo al gas. Pensando a quanto succede oltre i confini del distretto, le Aziende Industriali di Lugano vedono il bicchiere mezzo pieno, come spiega il vicedirettore Carlo Cattaneo. «Il fatto di aver mantenuto stabile la parte di tariffa di nostra competenza è comunque qualcosa di eccezionale: le aziende come noi nel resto della Svizzera e d’Europa hanno deciso aumenti molto importanti». Per fare qualche esempio, a San Gallo, Svitto e Neuchâtel ci sono stati rincari fino a 2 centesimi al kilowattora, a Thun fino a 2,5, a Ginevra del 12%, a Berna del 30% da inizio anno, mentre in Argovia, a Wohlen, è stato registrato addirittura un +73%. «Non sappiamo se le aziende interessate faranno dei margini su questi aumenti, oppure se non erano coperte a livello di rifornimenti e hanno dovuto acquistare al prezzo attuale. Noi suddividiamo gli acquisti in diversi momenti e su più anni, cercando di cogliere le opportunità offerte dalle tendenze al ribasso dei prezzi, come successo durante il lockdown del 2020». La tariffa applicata quest’anno, per intenderci, dipende da operazioni che le AIL hanno iniziato a fare nel 2017. Lo svantaggio di questa strategia è avere poco margine di manovra se i prezzi di mercato calano improvvisamente, mentre se succede il contrario, come ora, il fatto di aver messo fieno in cascina torna molto utile.



Aspettando notizie da nord

E fra due anni, cosa potrà succedere? «Siamo ben coperti anche per il 2023» rassicura Cattaneo. «È probabile che un altro aumento della tariffa ci sarà, ma sempre inferiore rispetto alle fluttuazioni del mercato. Speriamo che entro la primavera possano risolversi i conflitti legati al gasdotto North Stream 2, che hanno contribuito alla crescita dei prezzi», e di cui parliamo nella scheda sopra. Ragionando più a lungo termine, viene da chiedersi che impatto potrà avere sulla bolletta del gas la diffusione di fonti energetiche alternative come la termopompa e il fotovoltaico. «Non ci aspettiamo un aumento dovuto alla crescita di altri vettori. Al contrario, l’abbandono graduale di questa fonte dovrebbe portare ad un abbassamento del prezzo, vista la minore domanda. Ciò che potrà incidere più di tutto sarà sempre la tassa sul CO2». L’ultimo aumento l’ha vista passare da 96 a 120 franchi a tonnellata, che è il valore massimo consentito al momento. Se la popolazione svizzera, il 13 giugno, avesse approvato la nuova legge in materia, quel valore sarebbe raddoppiato.