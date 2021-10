È passato quasi un anno, ma le terribili immagini dell’incendio sono ancora ben impresse nella mente di tutti. Difficile dimenticare il rogo che la sera del 23 novembre avvolse il Mulino di Maroggia e lo restituì – malgrado l’immenso lavoro di decine di militi dei pompieri di Lugano, di Melide, del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto e delle FFS – in buona parte distrutto. Sull’incendio indaga anche la Magistratura.

Da una perizia commissionata dal Ministero pubblico è emerso che il rogo partì dal magazzino, senza tuttavia identificarne le cause. Dalle indagini, inoltre, non emerse nessuna lacuna in merito alla manutenzione.

Ora, a distanza di quasi undici mesi, è tempo di voltare pagina. O meglio, riportando le parole del titolare dell’azienda Alessandro Fontana, «per noi, per...