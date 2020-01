Non c’è pace per il PLR luganese. A una settimana esatta dall’annuncio del ritorno a sorpresa di Jacques Ducry - candidato per un posto in Consiglio comunale, dopo aver militato nei socialisti ed essere stato indipendente -, arriva il passo indietro.

Ducry rinuncia e lo fa con una mail infuocata inviata al presidente sezionale Guido Tognola: «Lascio quindi a coloro che mai hanno fatto vincere le vere idee liberaliradicali a tutti i livelli (le prove sono purtroppo troppe) il mio posto sulla lista per il legislativo comunale. Costoro sapranno sicuramente illuminare meglio di me la campagna elettorale e l’eventuale attività lesiglativa», ha scritto. Per poi aggiungere: «Alcuni media, avendo dato notizia della mia disponibilità, hanno permesso a presunti ‘responsabili’ sezionali e distrettuali (del Luganese) – mai eletti, carenti di Cultura politica e di riflesso d’apertura mentale – di denigrare, con metodi meschini e parasquadristi, l’approccio del presidente e della commissione cerca, affermando addirittura che la mia presenza in lista (...uno su sessanta) avrebbe allontanato molti liberali», ha aggiunto Ducry. La conferma della decisione è stata data nell’assemblea di questa sera.

Ducry non ha digerito le critiche rivoltegli per esempio dal presidente del circolo di Vezia Marzio Mazzoleni che ha affermato al CdT che la sua candidatura avrebbe fatto perdere voti al partito e non solo a Lugano. Ducry ha quindi rinunciato. Ma che la candidatura dell’ex magistrato fosse controversa lo ha sostenuto durante l’assemblea anche il decano del PLR in Consiglio comunale - che a sua volta non sarà della partita - Peter Rossi.

