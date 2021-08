Il Derby Casse di Sapone, tradizionale appuntamento che anima il nucleo di Porza a inizio settembre, torna quest’anno dopo lo stop dovuto alla pandemia e festeggia la 49. edizione. La manifestazione ha fatto registrare una volta ancora il tutto esaurito per ciò che riguarda il numero di partecipanti. Le iscrizioni sono infatti letteralmente andate a ruba, raggiungendo il limite massimo di 100 in una manciata di giorni. Restano ancora pochi posti per la gara riservata agli over 16.

Quella del fine settimana del 4 e 5 settembre (in caso di cattivo tempo il weekend successivo) si preannuncia dunque una gara di alto livello, con il nucleo del paese, e il tracciato di gara di via San Rocco in particolare, che si animerà per una manifestazione sempre particolarmente attesa, che coinvolge grandi e piccini vestendo il nucleo di Paese a festa malgrado alcune restrizioni dovute alla pandemia, per le quali il sito web www.cassedisapone.ch fornisce tutte le indicazioni.