Sono passate solo poche settimane dall’inaugurazione del centro «Polis» di Pregassona (casa per anziani da 114 posti, centro diurno, asilo nido), ma i lavori in ambito di servizi sanitari rivolti in particolare alla terza età a Lugano sono tutt’altro che finiti. E, se per Polis sono stati creati nuovi spazi, per il resto si tratta soprattutto di ottimizzare l’esistente, e di mettere dove possibile in sinergia. Protagonista di questa operazione - a cui la Città e Lugano Istituti Sociali (LIS) stanno lavorando ormai da qualche tempo - è il terreno di Viganello che ospita la casa per anziani La Meridiana e villa Rava, bene protetto a livello locale. La prima verrà ampliata, mentre nella seconda entrerà - previo restauro conservativo - SCuDo, Il Servizio Cure a Domicilio del Luganese.

Lavori per...