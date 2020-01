Potrebbe sfociare in un forfait il «doppione rock» che si è creato nel calendario degli eventi del Luganese. Parliamo del fatto che il 5, 6 e 7 giugno, a Lugano, debutterà il Summer Jamboree, un festival dedicato al rock’n’roll e portato in Ticino dall’Ente turistico, mentre dall’11 al 14 giugno è previsto il South Side Rumble, un altro omaggio al rock’n’roll proposto da anni a Melide. La quasi sovrapposizione non è piaciuta nel Comune sul ponte diga e i promotori del South Side Rumble stanno pensando di rinunciare. «Abbiamo chiesto un aiuto finanziario all’Ente turistico e speriamo di averlo, altrimenti è dura – spiega Sandro Güttinger – La vicinanza del Jamboree potrebbe farci fare un buco nell’acqua e non possiamo permettercelo: siamo un gruppo di amici che lo fanno per passione». Il direttore dell’Ente turistico Alessandro Stella ha sottolineato invece l’opportunità di avere ambedue gli eventi: «Proporremo anche una mostra a tema che li racchiude. E se una persona è amante del genere, andrà ad entrambi».