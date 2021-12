È dal 2014 che a Lugano non si arriva alla cifra di 60 milioni di investimenti netti annui, soglia auspicata e più volte indicata dalla politica in quanto ritenuta in grado di portare un influsso positivo sul territorio, in particolare per le ricadute sull’economia. A mo’ di esempio nel 2020, ultimo dato disponibile, si sono investiti 49,5 milioni. Ma le cose sembrano destinate a cambiare perché, scrive il Municipio, «il cumularsi nei prossimi anni di progetti importanti porterà a raggiungere regolarmente questa cifra». Lo si legge nel Preventivo 2022, che stima investimenti netti per 60,8 milioni di franchi nell’anno che incombe. Vediamo per cosa.

Il caso PSE

Prima, una premessa: quando si legge «progetti importanti» e «prossimi anni» a Lugano di questi tempi non si può non pensare al Polo...