Sindaco e responsabile dell’area dedicata allo sviluppo economico di Lugano, Marco Borradori sa che le mosse e i messaggi mandati dal principale centro ticinese sono seguiti con attenzione anche sul piano cantonale. Adesso che siamo in una fase di transizione della crisi coronavirus come intende muoversi la Città? E quali strategie ha per la ripartenza?

Sindaco Borradori, lei è tra i più prudenti sulla tempistica per la ripresa delle attività. Però è anche il sindaco della capitale economica del cantone e sappiamo che insieme all’emergenza sanitaria il coronavirus produrrà molte macerie nel tessuto economico e occupazionale, con tutto quel che ne consegue sul gettito fiscale e sui costi sociali. Qual è allora l’equilibro tra rigore sanitario e esigenze economiche?

«È una domanda che si fanno...