Due donne sono finite in manette per una questione di droga nella regione del basso Ceresio. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che mercoledì 28 aprile, nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i Servizi Antidroga della Polizia comunale di Chiasso, della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia Città di Lugano, sono state arrestate due donne. Si tratta di due cittadine albanesi, una 22enne residente in Albania e una 20enne residente in provincia di Brescia. Il fermo della 22enne, che si trovava su una vettura con targhe ticinesi, è avvenuto a Melano sul parcheggio comunale. Nel corso della successiva perquisizione negli spazi a lei in uso, effettuata sempre a Melano, si è svolto anche il fermo della 20enne e sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di cocaina e alcune migliaia di franchi. Le due sono sospettate di aver preso parte a un importante traffico legato alla compravendita di cocaina. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di ripetuta entrata a illegale e attività lucrativa senza autorizzazione. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.