A distanza di tre anni è tornata in aula ieri, questa volta davanti alla Corte d’Appello e Revisione penale presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will, la maxi rissa davanti alla discoteca Blu Martini, fuori dal Quartiere Maghetti di Lugano, che coinvolse una dozzina di persone e portò al ferimento di circa la metà di loro. Tre rimediarono ferite gravi da arma da taglio: due di queste fanno parte della banda di albanesi, opposta a quella di sudamericani capitanata da un ticinese di origine serba. E proprio della banda di albanesi fanno parte il 30.enne e il 26.enne che, tramite i loro avvocati, hanno chiesto il proscioglimento da alcuni reati e chiesto «una massiccia riduzione della pena». Gli imputati hanno chiesto scusa per «quello che abbiamo combinato nel vostro Paese» ed entrambi hanno dichiarato di voler tornare in Albania e lavorare onestamente.

Insieme ad un terzo connazionale, i due erano stati condannati un anno fa in prima istanza a 6 anni e mezzo e rispettivamente 6 anni e 3 mesi per la rissa fuori dal Blu Martini e altri reati legati ad episodi di violenza (rissa, rapina, coazione, aggressione, tentate lesioni semplici, violenza e minaccia contro l’autorità). Ma non solo. I due amici erano stati condannati anche per un grosso traffico di droga nell’ambito dell’inchiesta «Toro», che portò alla condanna dell’ex gerente di un fast food di Mendrisio, per aver spacciato oltre un chilo e 200 grammi di cocaina con un elevato grado di purezza. L’accusa, promossa dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, li ha definiti individui di una «pericolosità sociale importante», arrivati in Svizzera solo per compiere reati. «Vendevano droga per pagarsi vestiti, serate al casinò, tavoli in discoteca e per un nonnulla erano pronti a venire alle mani». Di «una banda pronta alla rissa per futili motivi» aveva parlato anche la giudice Frequin Taminelli motivando la sentenza nel processo di primo grado. Una sentenza che non è piaciuta alla difesa dei due.

L’avvocato del 26.enne, Michela Pedrioli, ha ripercorso la vita in salita del suo assistito, che contesta il reato di rapina, quello di aggressione in due episodi («ero ubriaco, non ricordo» ha detto), quello di rissa per quanto accaduto fuori dal Maghetti («ho solo cercato di dividere e mi sono difeso»), quello di coazione e anche la violenza e minaccia contro l’autorità (dice di «non aver riconosciuto» gli agenti delle Guardie di confine che lo hanno poi arrestato).

L’avvocato del 30.enne, Luisa Polli, ha definito quella comminata in prima istanza una pena «incomprensibilmente troppo severa». «Non sono stati considerati elementi importanti, - ha spiegato in aula - quali l’incensuratezza del mio assistito, il suo provenire da una realtà sfavorita, la collaborazione e la lontananza dai suoi affetti». L’imputato contesta la rapina («ero lì solo per accompagnare degli amici») e un episodio di aggressione («non sono riuscito a picchiare il mio rivale perché il buttafuori della discoteca mi ha fermato»). «Ha ammesso gran parte dei reati e ha capito che la sua condotta è stata sbagliata», ha detto ancora Polli. «L’appello non è quindi un tentativo di sottrarsi o sminuire le sue colpe, ma è necessario perché non si condivide la pesantezza della pena». La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata