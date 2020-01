In seguito a due incidenti verificatisi nel 2019 - un drone precipitato a Zurigo, un altro nell’omonimo lago - la Posta e l’azienda a cui si appoggia - il gruppo californiano Matternet - avevano deciso di sospendere i voli in tutta la Svizzera, si legge in un comunicato odierno. La Posta aveva allora costituito un consiglio di esperti indipendenti formato da specialisti nel campo dell’aviazione, che ha avuto accesso completo alle procedure di Matternet e che ha verificato in maniera critica l’esercizio e i relativi processi di sicurezza.