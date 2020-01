Due sedicenti cittadine croate residenti all'estero, di 14 e 16 anni, sono state arrestate martedì scorso, il 28 gennaio, in relazione ad un furto con scasso in una palazzina di via Campo Marzio a Lugano. Lo rendono noto la Magistratura dei minorenni, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano. La perquisizione delle due ragazze ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso e della refurtiva. Sono tuttora in corso accertamenti poiché le due arrestate sono sospettate di aver commesso altri furti con scasso in Ticino nelle ultime due settimane. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, violazione di domicilio e danneggiamento. L'inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.