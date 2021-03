Due anziani, una 77.enne svizzera e un 80.enne tedesco domiciliati nel Luganese, sono stati trovati morti in un appartamento a Breganzona, a segnalarlo sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Allertati attorno alle 16.30 di oggi, polizia e soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone. Al momento attuale non sono emerse evidenze dell’intervento di terzi. Considerato lo stadio preliminare dell’indagine e data la delicatezza del caso, sottolinea la Polizia cantonale, non saranno rilasciate ulteriori informazioni. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.