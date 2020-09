Due arresti nel Luganese per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e le Guardie di confine comunicano che il 14 settembre 2020 sono stati arrestati un 25.enne e un 34.enne, entrambi cittadini albanesi residenti in Albania. I due sono stati fermati in territorio di Melide dalle Guardie di confine. La successiva perquisizione del veicolo su cui si trovavano ha permesso di rinvenire oltre 500 grammi di cocaina occultati all'interno del mezzo. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.