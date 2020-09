Un dirigente e l’amministratore unico di una società luganese attiva nel settore immobiliare sono finiti in manette settimana scorsa. Come anticipa la RSI, la vicenda riguarda fondi di investimento lussemburghesi di tipo obbligazionario: fondi che hanno reso ai clienti guadagni elevati per un certo periodo, finché la liquidità ha cominciato a scarseggiare.

Sempre stando alla RSI, si sarebbe così venuto a creare un buco di almeno dieci milioni di franchi ma bisognerà aspettare le valutazioni esatte degli immobili esistenti, non solo in Svizzera ma anche all’estero, per parlare di cifre in maniera più esatta. Finora non sono emersi altri dettagli sull’inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli, se non che sotto la lente degli inquirenti è finito soprattutto l’amministratore unico e co-fondatore della società. Si tratterebbe di un cittadino italiano da tempo in Ticino: l’accusa principale ipotizzata nei suoi confronti è di truffa.