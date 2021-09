Coloro che si trovavano sul lungolago di Lugano, questo pomeriggio, hanno potuto assistere in prima persona ad un’operazione di polizia. Come riportato da Tio/20 minuti, un’auto con targhe francesi sarebbe stata raggiunta e bloccata da due veicoli con a bordo poliziotti in borghese. Gli agenti avrebbero quindi intimato ai due occupanti di scendere, per poi procedere con l’arresto.