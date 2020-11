Due auto bruciate sui monti di Condra

Allertati per un incendio di bosco nei pressi della strada forestale che porta ai monti di Condra (sopra Bigorio, in Capriasca), ieri attorno alle 20 i militi del Corpo pompieri di Capriasca si sono invece trovati di fronte a due auto aviluppate dalle fiamme nel parcheggio sterrato prima del sentiero che porta ai monti, come ci riferisce il comandante Alioscia Landis. Le due vetture sono andate completamente distrutte, e una terza è stata danneggiata dal fuoco su un lato. Tutte e tre erano di proprietà di persone con abitazioni ai monti di Condra.

Sul posto sono giunti anche agenti della Polizia cantonale per i rilievi del caso. Stando a quanto riferitoci dalle forze dell’ordine al momento non vi sono elementi che facciano pensare al concorso di terze persone. Si tende dunque a escludere che sia stato un atto doloso. Le cause sarebbero quindi «da ricondurre ad altro», ma cosa sia questo altro al momento non è dato sapere.