Il Municipio di Lugano ha licenziato la richiesta di un credito di 2,495 milioni di franchi per interventi di manutenzione straordinaria nei 23 cimiteri della Città per gli anni 2021-2025. Il credito è destinato in particolare a interventi sugli elementi costruttivi, alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’accessibilità ai campisanti comunali (anche delle persone con ha difficoltà motorie). È stato inoltre licenziato un messaggio con la richiesta di un credito di 490.000 franchi per il progetto di riqualifica e gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale dell’area pubblica vicino al cimitero di Carabbia.