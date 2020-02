L’obiettivo ormai è chiaro: evitare che a cento lavoratori corrispondano cento automobili sulle strade. Il nome politicamente corretto è «mobilità aziendale» e gli enti pubblici ticinesi, con l’aiuto di società specializzate, stanno premendo sempre di più sull’acceleratore. Le ultime notizie in merito arrivano dal pian Scairolo, dove i Comuni di Lugano, Grancia e Collina d’Oro, già impegnati in una difficile ripianificazione del comparto, stanno portando avanti il progetto «Mobalt» insieme alla Mobitrends SA. All’orizzonte ci sono due soluzioni che saranno sperimentali per un periodo di dodici mesi. La prima è un servizio navetta con autista che collegherà il pian Scairolo alla stazione FFS di Lugano per incentivare l’utilizzo della ferrovia Lugano-Ponte Tresa e dei treni che non si fermano alla stazione di Paradiso, da dove attualmente partono dei bus per il pian Scairolo. La seconda novità è la messa a disposizione di due minivan da nove posti ai pendolari che raggiungono il Ticino passando da Menaggio, sul lago di Como. In questo caso niente autista: a guidare saranno gli stessi lavoratori. Le due misure vanno ad aggiungersi a quanto fatto finora, ad esempio l’analisi della domanda e dell’offerta di mobilità, l’organizzazione di incontri nelle aziende, l’introduzione del servizio via lago Porto Ceresio-Morcote, l’aggiustamento delle coincidenze treno-bus negli orari di punta e la recente sperimentazione di navette da Como e Varese.



Se ne parla oggi

La prenotazione e la gestione dei servizi offerti avviene tramite l’applicazione Mobalt. Le varie iniziative verranno presentate alle aziende oggi alle 16 nella sala multiuso di Grancia. Chi è interessato a partecipare può scrivere all’indirizzo e-mail info@mobitrends.ch.