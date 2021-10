Figura unica o copresidenza? Impiegato, dirigente, imprenditore o libero professionista? O ancora: che provenga dal settore pubblico o da quello privato? Che sia piuttosto avvezzo all’utilizzo dei social network oppure no? Di che età? Tante domande, volte a trovare la figura giusta – o le figure – per assumere la carica di presidente della Sezione di Lugano del Partito liberale radicale. La Commissione Cerca, chiamata a individuare il possibile successore di Guido Tognola – che ha presentato le dimissioni lo scorso aprile – ha lanciato un sondaggio volto a interrogare e coinvolgere la base del partito. «Ci troviamo in una fase delicata per la nostra Sezione e, fra le diverse importanti sfide che ci attendono, la Commissione Cerca è chiamata a proporre all’Assemblea della Sezione una Presidenza...