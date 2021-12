Telefoni roventi alla Divisione finanze di Lugano. Negli ultimi giorni il dicastero è stato tempestato di chiamate per una serie di fatture inviate a cittadini che in realtà le avevano già pagate. Parliamo di circa duemila cedole sul totale delle cinquemila legate ai controlli biennali obbligatori sugli impianti di riscaldamento. È stato un abitante di Cadro a segnalarci l’accaduto e Athos Foletti, responsabile della Divisione, ce lo ha confermato, scusandosi con tutte le persone toccate. Ma cos’è successo? «Abbiamo avuto un problema a livello informatico. Quando siamo passati dal nostro vecchio programma che gestiva i controlli a quello nuovo fornitoci dal Cantone, e usato da diversi altri Comuni, abbiamo dovuto trasferire tutti i dati, e sfortunatamente sono stati caricati anche i casi già archiviati». Cioè quelli dei cittadini che avevano già versato il dovuto nelle casse comunali. «Ce ne siamo resi conto solo in seguito, quando abbiamo iniziato a ricevere reclami. Ora evidentemente annulleremo tutte le fatture ‘doppie’». Come deve muoversi, quindi, chi pensa di rientrare in questa casistica? La cosa migliore, come conferma Foletti, è lasciar fare alla Città. «Stiamo effettuando dei controlli a tappeto. Invieremo una lettera ai cittadini interessati, e chi ha già pagato due volte verrà rimborsato», come de resto avviene già quando si effettuano dei versamenti non dovuti o superiori al dovuto. «Dateci solo due o tre settimane di tempo, in modo che tutti vengano contattati» conclude il direttore della Divisione finanze. «Ci scusiamo per questo errore: è la prima volta che ci capita una cosa del genere con una fatturazione di massa».