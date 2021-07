Chi ha più di 75 anni ricorda di quando lo stadio del Lugano non era a Cornaredo. Chi è più giovane invece dà generalmente per scontato il fatto che i bianconeri abbiano sempre giocato lì. Ma, appunto, non è così. Per più di 40 anni, tra il 1908 e il 1951 , il Lugano giocò al Campo Marzio (l’area era nel contempo zona agricola, piazza d’armi e anche campo d’aviazione). Ed è a Campo Marzio che il Lugano visse il suo periodo più glorioso, conquistando tre titoli nazionali e una Coppa. Ma, oltre a qualche fotografia, di quello stadio è rimasto qualcosa? Sì, qualcosa si è salvato, e ringraziamo Roberto Mazza (direttore della Divisone Sport) per avercelo ricordato. Un pezzo della vecchia tribuna si trova in un luogo piuttosto impensabile: al Lido. Vicino alla piscina dei bambini c’è una piccola pergola, realizzata per fare un po’ d’ombra alla zona picnic. Una pergola sorretta da quattro colonne. Osservandole bene noterete che su di esse è inciso lo stemma della città e, appunto, lo stemma del Football Club Lugano. Quelle colonne erano parte della tribuna del Campo Marzio. In passato si pensò di smantellarle ma - così ci è stato raccontato - fu Giuliano Bignasca ad accorgersi appunto che facevano parte dell’antico stadio e che dunque andavano conservate. Ma torniamo a parlare di quel mitico impianto sportivo. Il Campo Marzio («lungo 420 passi e largo 220», si legge nelle cronache dell’epoca) venne acquistato dalla Città nel 1862 dall’allora Comune di Castagnola. Il neonato Football Club Lugano ci gioca la sua prima partita il 13 settembre 1908. Sei a zero al Chiasso. Partita che ha due curiosità: i Lugano scende in campo in divisa bianca (il nero non era ancora previsto) e l’arbitro del match è Alfred Bosshard. Luganese, due volte campione d’Italia con il Milan e tra i fondatori, poco prima, dell’Inter. Bosshard e altri stranieri del Milan erano infatti in rotta con la società rossonera visto il divieto di arruolare calciatori non italiani. E allora, appunto, fondarono l’FC Internazionale. Ma torniamo al Lugano e a Campo Marzio. I bianconeri partirono dalla C, vinsero nel 1913, e nel 1922 si qualificarono in Serie A. In quel periodo tra l’altro in città un’altra squadra (i Giovani Calciatori Luganesi) arrivò a giocarsi la finale di Coppa con lo Young Boys. I bianconeri quella coppa la vinsero nel 1931. Nel 1932 lo stadio venne squalificato. Per tutta la stagione i bianconeri dovettero giocare ad almeno 100 chilometri di distanza. Come mai? Perché durante una partita con il Basilea l’arbitro - che negò al Lugano un rigore nettissimo all’ottantanovesimo - dovette scappare a bordo di un battello, inseguito dai tifosi. Terminata la squalifica, il Lugano al Campo Marzio vinse i titolo nel ‘38, nel ‘40 e nel ’49. Successi che spinsero il Municipio a realizzare uno stadio più idoneo: Cornaredo, inaugurato nel ‘51 e che nel ‘54 ospitò i Mondiali. Ma questa è tutta un’altra storia.