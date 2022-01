Il padel ha messo piede in Ticino. L’A-Club di Savosa ha praticamente finito di realizzare tre campi e presto i luganesi appassionati di questa disciplina potranno giocare senza doversi sobbarcare lunghe trasferte in Italia o nella Svizzera interna. Parliamo di uno sport emergente che viene descritto come un misto fra il tennis e lo squash e che si gioca su campi di venti metri per dieci circondati da pareti di vetro, o altri materiali, sulle quali si può fare rimbalzare la pallina.

Finora, pur essendoci diversi praticanti, il nostro cantone non compariva sulla mappa europea del padel: quello costruito dall’A-Club è il primo impianto. «Abbiamo realizzato dei campi di ultima generazione, perfettamente riscaldati, con il manto testurizzato per favorire la velocità della palla e le pareti in vetroresina...