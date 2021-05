Il primo treno era arrivato, a bordo di tre camion, la notte dell’11 marzo. Ieri sera a Caslano è giunto il secondo, che è poi stato trasportato in officina per essere assemblato. Per le Ferrovie Luganesi è un periodo storico. I vecchi - ma gloriosi - Be 4/8 che dal 1978 sfrecciano tra Lugano e Ponte Tresa stanno per andare in pensione (verranno molto probabilmente spediti in Madagascar) e al loro posto stanno per entrare in funzione i moderni «TramLink» di Stadler Rail. Un momento importante che, non a caso, è stato sottolineato anche dalla presenza del consigliere di Stato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio. Anche perché quei treni inizieranno a circolare sullo storico tracciato della FLP, sì, ma poi - a partire dal 2029 - rappresenteranno la spina dorsale del sistema...