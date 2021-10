Ci ha messo poco a intrufolarsi nel cuore degli addetti ai lavori il bus elettrico che da martedì a oggi gira in prova sulla linea 5 della TPL da Viganello a Manno, passando per il centro città: «Lo stiamo testando da un giorno e mezzo ma l’esito è già molto positivo - afferma il direttore della TPL Roberto Ferroni. - Il veicolo si comporta molto bene. Siamo veramente soddisfatti». Tanto soddisfatti che l’azienda di trasporto pubblico auspica di presentare la prossima primavera un progetto per rendere interamente elettrica la linea 5 entro 2-3 anni. Significherebbe acquistare almeno sette nuovi bus.

Il tratto più duro

Quello di questi giorni, per il bus elettrico, è un test. Un test probante. E la linea 5 non è stata scelta a caso: «È la nostra linea peggiore per quanto riguarda lunghezza e dislivello,...