Nella discarica abusiva in località Somneggio a Cadegliano Viconago, scoperta ieri dalle autorità italiane, i materiali che venivano scaricati venivano forse anche bruciati. Ad affermarlo è l’architetto Lorenzo Custer, che dalla sua azienda, situata a Ponte Tresa, vede perfettamente la zona della discarica: «Dal 2018 abbiamo ripetutamente osservato dei movimenti sospetti e del fumo nero, probabilmente inquinante, che si ergeva dalla discarica». A provare la presenza di fumo vi è anche una foto scattata dall’architetto nel mese di febbraio scorso (vedi sotto). Le date, in questo caso, sono importanti, in quanto gli inquirenti italiani finora non hanno comunicato per quanto tempo la discarica abusiva sia stata in attività. Di certo ne erano a conoscenza da aprile 2019, quando è scattata l’inchiesta a la relativa sorveglianza del sito. Le dichiarazioni di Custer potrebbero quindi aiutare a fare chiarezza sul periodo in cui hanno avuto luogo le attività illecite.