(aggiornamento delle 21.40) Le firme raccolte per il referendum cantonale hanno toccato quota 8.212. Il risultato va oltre le più rosee aspettative.

Il referendum cantonale contro il finanziamento pubblico dell’aeroporto di Agno, promosso da PS e Verdi è infine decollato. Come ci è stato confermato dall’ecologista Nicola Schoenenberger, le firme raccolte sono attualmente 7.374 (conteggiate nella serata di ieri), un numero che ha quindi permesso di superare la soglia delle 7.000 necessarie. «Siamo cautamente ottimisti - precisa Schoenenberger - poiché visto il margine d’errore dovremo raccoglierne ancora qualche centinaio per essere del tutto sicuri della riuscita del referendum».

Negli scorsi giorni, PS e Verdi avevano lanciato un appello alla popolazione poiché preoccupati che la raccolta firme non andasse in porto. Un appello che sembrerebbe ora essere andato a buon fine. Il termine ultimo per consegnare le sottoscrizioni alle cancellerie è il 7 gennaio.