Svolta nelle trattative per la vendita del Convento della Salita dei Frati a Lugano. Il complesso lasciato sette anni fa dai Cappuccini, rimasti comunque proprietari, non diventerà un albergo. Tutt’altro: sarà un luogo che accoglierà progetti in diversi ambiti come formazione, ricerca, cultura e socialità. Le idee sono tante e andranno affinate, ma una cosa è certa: gli acquirenti. Si tratta di due storiche fondazioni di Lugano: la Fondazione Filippo Ciani, la cui data di costituzione risale al 1868, e la Fondazione Nerina Bellingeri vedova Gualdi. «Mosse dal comune interesse a preservare il Convento come patrimonio immobiliare e culturale del territorio», le due entità ne hanno costituita una terza ad hoc: la Fondazione Convento Salita dei Frati di Lugano, che diventerà proprietaria del...