In una comunicazione intitolata Il Molino non si tocca ce lo riprendiamo con la lotta si legge che «è in corso un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune persone stanno rendendo agibili gli spazi». I molinari - «consapevoli della situazione sanitaria attuale» - lanciano un invito ad andare sul posto, «portando cibo e legna per solidarietà». Poi, «la sfida» alle autorità e a un’inchiesta per la demolizione chiusa senza responsabili: «Sette mesi dopo lo sgombero del CSOA il Molino ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le placche della cucina accese... La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per assicurarci che un incendio non divampi. Trattandosi di uno ‘‘stato di necessità’’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile, così come la demolizione della sua parte abitativa non ha avuto alcuna ripercussione sul municipio di Lugano e sulla polizia».