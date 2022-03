È morto Felice Campana

Felice Campana, il vicesindaco di Novaggio, è deceduto nella giornata odierna. Classe 1954, molto conosciuto in Malcantone, era stato per due legislature in Gran Consiglio tra le fila della Lega dei ticinesi. Prima dal 2012 al 2015, subentrando a Giorgio Salvadè, poi dal 2016 al 2019, subentrando a Angelo paparelli.