Si è spento a 90 anni lo storico sindaco di Gentilino Spartaco Arigoni. Nato il 26 aprile 1930 proprio a Gentilino, suo comune di origine, Arigoni vi è rimasto per tutta la vita. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo e studi commerciali a Lugano e Lucerna, entrò nel 1947 al servizio delle FFS. Nel 1971 assunse la direzione amministrativa della tipografia Gaggini-Bizzozero SA. In questa funzione diede lo spunto per la pubblicazione dei due volumi Storia e storie della Collina d’Oro. Dopo dieci anni di appartenenza al Consiglio comunale di Gentilino tra le fila del PLR fu eletto nel 1962 sindaco e lo rimase fino al 2004. Dal 1997 ha presieduto il Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni, che presiede e per anni è stato presidente della Pro Collina d’Oro. Dal 1980 al 2007 ha anche presieduto la locale Filarmonica liberale radicale. Arigoni ha lasciato la sua impronta anche in ambito sulturale pubblicando una raccolta di poesie dialettali intitolata «Vöia de fà quicòss» (vedi foto).