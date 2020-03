Ha fatto una brusca frenata, è vero. È quasi finita fuori strada. Adesso però procede dritta e spedita verso la realizzazione. Parliamo della circonvallazione Agno-Bioggio, protagonista di una serata informativa che ha permesso di fare il punto sul tanto atteso collegamento e su quanto dovremo aspettare per poterlo imboccare. Sicuramente c’è più ottimismo di quattro anni fa, quando la progettazione era stata interrotta per trovare una soluzione condivisa da tutti gli attori coinvolti, cioè per evitare o perlomeno ridurre il rischio di battute d’arresto non programmate. Tra il 2018 e il 2019 è stata scelta, approvata e affinata la variante C, che prevede una strada interrata dal Vallone fino all’aeroporto, preservando la zona a lago. Aggiornato e approvato il progetto di massima, è ora il momento di metterlo in consultazione. In questa fase tutti potranno dire la loro, mentre nel prossimo autunno è prevista la pubblicazione con diritto di ricorso limitato ai Comuni e agli enti toccati. Dopo la crescita in giudicato, tra quest’anno e l’anno prossimo, si potrà passare all’allestimento del progetto definitivo e allo stanziamento del credito per la costruzione della strada e per tutti gli altri interventi. Il costo totale stimato è di 216 milioni, di cui quasi 20 dovuti alla scelta di andare sotto terra in zona Vallone. Se tutto filerà liscio il 2022 vedrà l’assegnazione degli appalti e l’inizio dei lavori preparatori.



Tra tunnel e schermature

Per il momento la circonvallazione Agno-Bioggio possiamo solo immaginare di percorrerla. Facciamolo, partendo dal Vallone. Oggi, per gli automobilisti, quel tratto di strada è l’inizio della fine, l’anticamera di un ingorgo che culmina all’incrocio con la Strada Regina. Domani invece sarà l’imbocco della salvezza, con una galleria che condurrà le auto nel sottosuolo liberando il nucleo di Agno dagli attuali 27 mila passaggi giornalieri (tutte le auto in transito, in futuro, passeranno dalla circonvallazione; l’attuale strada cantonale sarà aperta solo per le emergenze). I conducenti rivedranno la luce nella zona dello scalo, ma non del tutto: la strada verrà infatti avvolta da una speciale schermatura pensata per evitare che i fari del traffico disturbino gli aerei e per garantire un inserimento rispettoso del paesaggio. A proposito di natura, lungo il Vedeggio verrà creato un parco pubblico che si estenderà per 1,8 chilometri e permetterà di valorizzare l’area occupata oggi da una strada sterrata poco usata. Su questo tratto pende tuttavia un grosso punto di domanda: vedremo ancora gli aerei di linea decollare e atterrare? Il progetto della Agno-Bioggio prevede la tanto agognata possibilità di allungare la pista a sud, ma tutto dipenderà dall’esito delle votazioni popolari di aprile e da quello che succederà appena dopo. Ma questa è un’altra storia. Eccoci arrivati a Bioggio, dove il tracciato della circonvallazione è stato rivisto con due obiettivi: assicurare il coordinamento con la rete tram-treno e garantire gli accessi alla strada industriale. Ripianificare il comparto in questione sarà compito del Municipio di Bioggio. Sarà una delle ultime curve di un progetto che sembrava doversi fermare, ma che poi ha accelerato.



«Il miglior tracciato possibile»

Anche se della circonvallazione si parla ormai da decenni e qualcuno potrebbe aver perso la speranza, la palestra delle scuole di Bioggio ieri era gremita per la presentazione del nuovo progetto. Il sindaco di Bioggio Eolo Alberti ha ricordato quanto pesano quelle 27 mila auto giornaliere che attraversano i Comuni della zona. «È una zavorra di cui non vediamo l’ora di liberarci. Insieme a quello del tram, questo progetto è una tappa fondamentale della storia della regione». Soddisfatto anche il sindaco di Agno Thierry Morotti, anche se una preoccupazione c’è: «Un piccolo problema: le due ‘trincee’, due aperture lunghe 53 metri e larghe 17 (per la ventilazione del tunnel del Vallone, ndr) che sembrano due camini. Stanno facendo discutere e non vorrei che bloccassero tutto il progetto, che è importantissimo». Il Cantone valuterà eventuali modifiche nell’ambito del progetto definitivo. Dal canto suo, il consigliere di Stato Claudio Zali si è soffermato sulla scelta del tracciato che corre parallelo alla pista dell’aeroporto. «È il miglior tracciato possibile: abbiamo avuto il coraggio di cambiare scegliendo una variante che s’inserisce meglio nel paesaggio e crea qualità di vita per i cittadini. Non è facile crederci ancora dopo così tanti anni - ha concluso Zali - per questo ringrazio chi è qui. Io ci credo al cento per cento».