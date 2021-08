In migliaia alla camera ardente per salutare Marco Borradori

il lutto

Sono arrivati in Piazza Riforma da tutto il Ticino per onorare il sindaco di Lugano morto mercoledì a seguito di un attacco di cuore - Si sono messi in coda, in triste silenzio, aspettando di poter lasciare un messaggio sul Libro di commiato - Anche i turisti sono rimasti colpiti dall’accaduto