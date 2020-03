E se a Lugano si tornasse, temporaneamente al sacco nero? La proposta è stata avanzata tramite interrogazione al Municipio da tre consiglieri comunali PLR, Morena Ferrari Gamba (prima firmataria), Luca Cattaneo e Rupen Nacaroglu. A mente degli interroganti il ritorno del sacco nero, o la sospensione della tassa sul sacco, è una misura a sostegno della popolazione in questi tempi d’emergenza Coronavirus perché «gli ecocentri comunali sono chiusi e alcuni nuclei familiari non potranno più differenziare i rifiuti, con un incremento notevole di costi direttamente sui cittadini loro malgrado».

Non si tratta dell’unica misura proposta dai tre, i quali in un’interrogazione precedente già chiedevano la creazione di un fondo d’emergenza (di cui ora chiedono se è stato creato). Viene infatti chiesto di valutare all’Esecutivo anche se non valga la pena emettere dei nuovi acconti per le imposte comunali, rivedendoli al ribasso. Questo in quanto, «essendo calcolati sul reddito degli anni precedenti, rischiano di essere molto di più di quanto in realtà sarà il reddito effettivo delle aziende/commerci/cittadini».