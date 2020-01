Forse arriverà un giorno in cui l’intero pianeta sarà contenuto in una gigantesca bolla wi-fi. Saremo connessi ovunque e un articolo come questo sarà inutile, se non per ricordare i tempi andati. Aspettando quel giorno, diamo un’occhiata alle cifre sull’uso della rete pubblica messa a disposizione dalla Città. L’anno scorso ne hanno approfittato più di 17 mila utenti unici, in media 47 al giorno, mentre le sessioni aperte sono state quasi 30 mila. Scorrendo i dati che ci hanno fornito le AIL scopriamo che i mesi di maggiore utilizzo sono stati luglio (3.513 sessioni e 1.721 utenti), agosto (4.576 e 2.023), ottobre (2.922 e 1.467) e dicembre (4.891 e 2.316). Non è un caso: i picchi coincidono con le date di eventi che hanno portato in città fiumi di persone, come Lugano Marittima, la Festa d’autunno e il villaggio di Natale. Negli altri mesi la media è di 1.708 sessioni e 1.237 utenti, anche perché a inizio anno il servizio è migrato su una piattaforma che permette una migliore copertura e gli accessi sono stati limitati. Anche su Internet ci sono i cantieri. Per la cronaca, il tempo medio di connessione è di 37 minuti a dispositivo, ma conta poco: una persona può collegarsi, guardare che tempo farà domani e rimettere il telefono in tasca senza disconnettersi. Soprattutto se le previsioni dicono «pioggia».



Le bolle e il vino

I sistemi sono cambiati e il paragone è rischioso, ma tra i dati di oggi e quelli del passato c’è una voragine che non possiamo ignorare. Nei suoi primi anni il wi-fi pubblico ha fatto il botto: nel 2009 ci sono stati 83 mila accessi, nel 2010 sono schizzati a 141 mila e nel 2011 a 163 mila. Gli addetti ai lavori lo confermano: oggi il servizio è meno usato. Le cause sono sostanzialmente tre: le connessioni «indipendenti» sono sempre più accessibili, i costi del roaming in Svizzera – per i turisti o gli uomini d’affari che vogliono o devono restare online – sono scesi e sempre più locali si sono dotati di un collegamento aperto per i loro clienti (a meno di esporre quel famoso cartello con la scritta: «Non abbiamo il wi-fi, ma abbiamo vino buono e dopo due bicchieri navighi che è un piacere»). In sintesi, rispetto a un tempo le alternative sono di più e meno care. Una recente mozione interpartitica chiede alla Città di offrire un’ulteriore opzione: le E-lounge, ossia panchine dotate di prese per caricare il telefono e la bici elettrica e ovviamente di una connessione wi-fi. Bolle, bolle in ogni luogo.