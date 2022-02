È stato un massacro fisico e psicologico

Lo hanno preso a schiaffi, pugni e calci, anche al volto e ai testicoli, anche mentre era a terra. Lo hanno investito con l’auto, lo hanno trascinato legando la sua caviglia al retro della vettura, poi lo hanno messo sul tetto guidando per quasi un chilometro fino a ottanta chilometri all’ora, ridendo divertiti. Lo hanno fatto spogliare al freddo, hanno schiacciato il suo viso contro la neve. Lo hanno colpito con una spranga di ferro, gli hanno dato la scossa con i cavi per la batteria della macchina. Lo hanno cosparso di benzina, minacciandolo con un accendino. Lo hanno umiliato, provocandogli ferite che ci vorrà tempo per far guarire. È la cronaca di un massacro fisico e psicologico l’atto accusa stilato dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni nei confronti dei sei ragazzi che lo scorso inverno, con ruoli e in momenti diversi, si sono scagliati contro un coetaneo che non aveva pagato a uno di loro un debito di settemila franchi per una o più consegne di cocaina. Quelle che hanno messo in atto nei confronti della vittima in due occasioni sono state delle vere e proprie spedizioni punitive. Gli imputati sono a processo da stamattina alle Criminali di Lugano di fronte al giudice Amos Pagnamenta e hanno sostanzialmente ammesso i fatti. Sono accusati, a vario titolo, di sequestro di persona e rapimento, tentata presa d’ostaggio, tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, omissione di soccorso, ripetuta aggressione e coazione.