Quella del Governo cantonale è una presa di posizione interessante e che tra le righe fa emergere anche qualche critica per come - a volte e a più livelli istituzionali - la politica si è approcciata al tema dell’autogestione. È questo che emerge dalle risposte date dal Consiglio di Stato alla mozione - presentata a fine giugno da Tiziano Galeazzi (UDC) - intitolata «Un’eventuale autogestione cantonale ma con regole chiare!». Mozione che chiedeva «un’alternativa di localizzazione dell’augestione», non per forza a Lugano («che il raggio di ricerca sia all’interno dei confini cantonali») e la definizione di una «task force» più incisiva per la soluzione del problema. Il Governo reputa però la definizione «autogestione cantonale» un po’ una forzatura. «L’autogestione - viene spiegato - è un’esperienza...