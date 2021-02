È un pedofilo. Ce lo dice una perizia psichiatrica e ce lo dice l’imputato stesso, e sicuramente per lui non deve essere stato facile ammetterlo». È così che il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha aperto ieri la sua requisitoria nel processo alle Assise criminali a carico di un 48.enne svizzero residente nel Mendrisiotto accusato di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale e ripetuta pornografia. Le vittime dell’uomo sono due bambine, entrambe di cinque anni all’inizio degli abusi. Uomo che è sostanzialmente reo confesso e che in vari hard disk rinvenuti a casa sua conservava oltre 440.000 file a carattere pedopornografico, alcuni prodotti da lui stesso. Ruggeri ha chiesto una pena pari a 5 anni e 8 mesi, mentre il difensore d’ufficio dell’imputato, avvocato Pascal Cattaneo, ha chiesto di contenerla in tre anni, interamente da espiare. La sentenza della Corte, presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti, è attesa per il tardo pomeriggio di domani.

Stando all’atto d’accusa, la prima vittima dell’uomo è stata la figlia della sua compagna di allora, di cui avrebbe abusato almeno in otto circostanze fra il 2004 e marzo del 2006 nel Luganese. La seconda vittima è stata invece la figlia di una coppia di amici dell’uomo, pure abusata in almeno otto circostanze fra ottobre 2011 e luglio 2014 nel Mendrisiotto. «Si insinuava nei nuclei familiari - ha rimarcato l’avvocata Demetra Giovanettina, patrocinatrice delle due vittime - e si rendeva una figura importante nella vita delle bambine e dei loro genitori, abusando della sua posizione di forza. Ci sono ancora tracce di questa pressione, perché le vittime lo ricordano tutt’ora come gentile e generoso con i regali._Ricordano una persona con cui si rideva e si scherzava».

Le manette per l’uomo sono scattate un anno fa, quando la sua ultima vittima è riuscita a spiegare quanto le era successo anni prima. L’imputato ha da subito ammesso l’accaduto, mentre la sua seconda vittima è emersa solo col prosieguo dell’inchiesta: «Non l’ho raccontato subito perché mi ero scusato con lei subito dopo i fatti, e pensavo che la questione si fosse chiusa là», si è giustificato ieri in aula.

L’uomo, come detto, è sostanzialmente reo confesso, ma in relazione a questi ultimi fatti riconosce solo un abuso strutturato in tre momenti sull’arco di un’intera giornata. Per l’accusa invece gli abusi sarebbero stati ripetuti e spalmati su circa due anni. L’avvocato Cattaneo ha per contro provato a dimostrare che la finestra in cui potrebbero essere accaduti sarebbe stata tuttalpiù ristretta a due mesi, cosa che darebbe forza alla tesi dell’imputato secondo cui si sarebbe trattato di un fatto sostanzialmente isolato: «So che assolverlo da alcuni degli atti che gli si imputano richiede un gran coraggio, ma sono sicuro che ne avrete», ha detto rivolgendosi alla Corte.

Non era infine contestato il reato di ripetuta pornografia. L’uomo, ha ricostruito l’accusa, consuma immagini e filmati a carattere pedofilo dal 2000. Non solo: alcuni dei file ritrovati (fra cui alcune migliaia vertevano su atti sessuali con animali) erano stati prodotti da lui: «Non ha solo scaricato e conservato - ha detto il procuratore Ruggeri, - ha anche sperimentato. Ha fatto l’artista, per usare le sue parole. Dal 2017 ha creato un centinaio di collage che ritraevano bambine minorenni con cui era entrato in contatto, ossia quelle persone che gli provano piacere e attrazione sessuale». L’inchiesta non ha comunque fatto emergere che l’uomo abbia agito contro altre bambine a parte le due sue vittime.

©CdT.ch - Riproduzione riservata