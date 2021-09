Era in città per delle riprese che avrebbero dovuto essere top secret, ma lo scorso 5 maggio a Lugano la presenza di Cristiano Ronaldo aveva attirato una folla di tifosi. Tutti ammassati (con mascherina) in attesa di uno scatto rubato, un selfie, un autografo. E invece il campione (allora della Juve, oggi dello United), si era sottratto agli sguardi curiosi dei ticinesi. E si era rinchiuso nel Padiglione Conza per le riprese dello spot pubblicitario di LiveScore, un’applicazione che tiene aggiornati in diretta sugli ultimi punteggi e azioni sportive. Oggi è la Ticino Film Commission a svelare il backstage di quella giornata.

«Gli ampi spazi del grande centro esposizione si sono rivelati ideali per mettere in scena un’azione della star del pallone poi inserita in un maxi stadio immaginario - si legge in una nota -. Quella girata a Lugano è una scena realizzata con la tecnica del green screen e poi rielaborata digitalmente». Un «enorme green screen» per ricreare la porzione di campo da gioco in cui si vede CR7 che salta più alto dei suoi avversari per colpire il pallone di testa.