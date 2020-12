Al concorso internazionale di architettura per il recupero dell’ex Macello, pubblicato il 5 ottobre dell’anno scorso, si sono iscritti 123 studi di architettura provenienti da Svizzera, Spagna, Portogallo, Germania e Olanda. I progetti consegnati entro il termine previsto sono stati 82. La giuria ha valutato tutte le singole proposte nel corso del mese di maggio, selezionando 9 progetti ammessi alla seconda fase del concorso. Gli autori hanno sviluppato la loro idea elaborando un progetto interdisciplinare in collaborazione con gli specialisti. Il progetto vincitore «Campus Matrix» ha convinto per la soluzione urbanistica proposta, che si relaziona sia con l’impianto urbanistico del quartiere sia con quello monumentale dell’ex Macello. Gli spazi dell’ex Macello saranno ristrutturati in modo da lasciar trasparire la vocazione industriale e le sue funzioni del passato.