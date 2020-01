Il progetto prevede la creazione di una piazza pubblica e la sistemazione di circa 40 posteggi a servizio del nucleo. La giuria ha apprezzato in particolare l’utilizzo di murature di contenimento in pietra naturale, ricorrenti nel nucleo di Carabbia le quali riprendono le geometrie delle preesistenze; è previsto anche l’inserimento di filari di platani, che definiscono e rafforzano i diversi spazi pubblici offrendo nel contempo un’importante ombreggiatura. «La nuova piazza - scrive la Città - porterà valore aggiunto al quartiere», dove sono presenti edifici di interesse storico inseriti nell’inventario cantonale dei beni culturali (come Casa Laurenti). L’ex casa comunale (oggi casa di quartiere) è a disposizione della popolazione e delle associazioni per la promozione di attività sociali, culturali, educative e di svago.